Rimini. Emilia Romagna verso la zona gialla: domani si decide

La mappa delle zone potrebbe cambiare nelle prossime ore. La Lombardia, il Piemonte e la Calabria ambiscono a passare da zona rossa a arancione. Emilia-Romagna, l’Umbria e le Marche invece potrebbero lasciare la zona arancione per quella gialla. In base a quanto stabilito dal Dpcm di Conte che ha diviso il Paese per fasce di rischio sarebbe possibile ricollocarle da venerdì, ma l’orientamento prevalente – sulla spinta del ministro della Sanità – è quello di tenere tutto congelato fino al 3 dicembre. La decisione finale spetterà al premier.