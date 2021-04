Rimini. Entra da Coin ed esce con circa 700 euro di vestiti rubati. Arrestata dalla Polizia per furto aggravato

Entra da Coin ed esce con circa 700 euro di vestiti rubati.

Arrestata dalla Polizia per furto aggravato.

Ieri mattina, intorno alle ore 11.15, agenti della Polizia di Stato della Questura di Rimini sono intervenuti presso l’esercizio commerciale “Coin” di Corso d’Augusto, allertati dalla direttrice della suddetta attività dopo che una donna aveva oltrepassato le casse facendo scattare l’allarme anti-taccheggio.

La direttrice del negozio, in costante contatto telefonico con la centrale operativa, non ha mai perso di vista la donna la quale, sentito l’allarme scattare, velocemente oltrepassava le casse uscendo di gran lena dal negozio allontanandosi lungo via Serpieri.

Il tempestivo arrivo degli operatori di volante permetteva di bloccare la donna prima che riuscisse ad allontanarsi e a far perdere le sue tracce. Accompagnata presso il negozio, la donna, una 43 anni cittadina albanese, svuotava il contenuto della borsa che portava con sè. Nello specifico si rinvenivano: un giacchetto in pelle nero, due polo, una maglia, una camicia, un paio di pantaloni. Il tutto per un valore complessivo di oltre 650 euro.

La donna, con la scusa di provare i capi, una volta entrata all’interno dei camerini del negozio asportava le placche anti-taccheggio presenti sui capi sottratti, sicura di poter superare senza problemi le casse. Ma non si accorgeva della presenza di un’ulteriore placca antitaccheggio, posta all’interno di un capo, che faceva scattare ugualmente l’allarme. La dinamica dell’evento è stata confermata e attentamente ricostruita dagli agenti intervenuti anche grazie alla presenza di telecamere di sorveglianza collocate all’interno del negozio.

Accompagnata in Questura, la donna è stata arrestata per furto aggravato in quanto oltre ad aver sottratto beni di considerevole valore, ha utilizzato violenza sulle cose al fine di impossessarsene, e trattenuta in attesa dell’udienza con rito direttissimo davanti al Giudice che si terrà nella mattinata odierna.