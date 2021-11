Rimini. Entrano in albergo e lo picchiano a sangue: 45enne finisce in coma, è in pericolo di vita

Drammatica vicenda ha avuto luogo all’interno di un albergo di viale Regina Elena, a Rimini dove quattro persone hanno massacrato di botte un napoletano di quarantacinque anni, già noto alla giustizia, che alloggia da qualche tempo nella struttura. L’uomo ha riportato gravi lesioni e dall’altra notte si trova ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale “Maurizio Bufalini” di Cesena. In un primo momento è stato lui stesso, sanguinante e sotto choc, a presentarsi al pronto soccorso di Rimini. Mentre era ancora sotto osservazione, però, il quadro clinico si è aggravato e si è deciso di trasferire d’urgenza il paziente. All’arrivo a Cesena era in coma. La prognosi è riservata ed è in pericolo di vita. L’uomo pestato è stato coinvolto in un’inchiesta sulla criminalità organizzata e i suoi spostamenti sono in qualche modo monitorati dalle autorità. Il riserbo di procura e questura dunque è strettissimo. Il primo passo è l’identificazione e la ricerca dei picchiatori. Soltanto una volta scoperti, si potrà capire il movente.