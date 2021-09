RIMINI. Enzo Ceccarelli (candidato centrodestra e liste civiche): “Variante Statale 16, salvaguardare le aziende agricole riminesi”

Condividi l'articolo









RIMINI 30 SETTEMBRE – E’ necessario difendere le aziende agricole riminesi, che rischiano pesanti ripercussioni se venisse realizzata la variante della Statale 16 adottando il tracciato presentato recentemente in Provincia.

Questa ipotesi di variante ha ricevuto il via libera dai ministeri competenti, ma la sua attuazione, deve essere ripensata.

Questa la posizione condivisa da Enzo Ceccarelli, candidato del centrodestra e delle liste civiche, e Carlo Carli, presidente di Confagricoltura di Forlì-Cesena e Rimini.

Il tema è stato analizzato nel corso di un incontro che si è svolto nella sede di Confagricoltura, alla presenza di un nutrito gruppo di imprenditori agricoli riminesi.

Nessuno dei partecipanti ha posto in dubbio la necessità di ammodernare la Statale 16, che da tempo non risponde più alle esigenze del territorio, ma la richiesta degli agricoltori è che si possano creare ulteriori occasioni d’incontro, tra enti, comuni e portatori d’interesse, per esaminare problemi che al momento appaiono sottovalutati.

L’attuale tracciato, che tagliarebbe in diagonale la via Tolemaide, verrebbe ad occupare terreni agricoli ortivi di alto pregio. La soluzione semplice e alternativa sembra essere a portata di mano: basterebbe infatti utilizzare direttamente la Tolemaide, senza nuovo consumo di territorio e senza un cavalcavia impattante. L’ipotesi attuale di variante presentata, oltre al consumo del territorio, renderebbe difficile anche la coltivazione e la manutenzione dei campi “spezzettati” .

Il secondo problema è che, rispetto al progetto originario del 2009, sono passati diversi anni e l’ANAS ha proposto delle variazioni relative alla viabilità secondaria, alle intersezioni e alle strade di arrocco che, se attuate con le modalità indicate nelle rappresentazioni planimetriche mostrate, produrrebbero ulteriori frazionamenti delle proprietà risultando inaccettabili per alcune aziende agricole.

L’incontro si è concluso con l’auspicio che dopo il voto amministrativo si possa aprire un tavolo di confronto, con tutti gli enti e le associazioni interessate, per trovare le soluzioni più idonee al tracciato della variante della Statale 16 nella provincia di Rimini.