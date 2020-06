Rimini. Eolico, assessore Regionale Corsini “perplesso”

Sul parco eolico interviene la Regione nella persona dell’assessore Corsini che si definisce perplesso sul progetto. “Sono contrario a stravolgere il paesaggio dell’Adriatico in maniera irreversibile, abbiamo già i pozzi per le estrazioni metanifere. Non vorrei che l’Adriatico più che un mare diventasse una foresta”. La sua voce si aggiunge a quella delle associazioni ambientaliste che ieri hanno firmato un documento in cui spiegano il proprio critico punto di vista: dnA Rimini, Fondazione Cetacea, Legambiente Valmarecchia, L’Umana Dimora Rimini, Wwf Rimini.