Rimini. Eolico, Nadia Rossi dice no. Per Santi “con i no e basta non si fanno passi in avanti”

La consigliera regionale dem Nadia Rossi è intervenuta oggi pomeriggio in Commissione Politiche Economiche per spiegare le ragioni del no al progetto del grande impianto eolico off-shore che dovrebbe realizzarsi di fronte alla costa di Rimini. Così invece il Presidente della Provincia Riziero Santi: “La mia opinione è che non si deve mai avere paura del confronto, soprattutto quando il confronto è di merito. Che non si deve rinunciare ad entrare nel merito delle proposte. Con i no e basta non si fanno passi in avanti. Sono solo le polemiche e le personalizzazioni che non aiutano a capire ed a proporre soluzioni condivise”.