Rimini. Erba Vita in mostra al Si Fest di Savignano

Erba vita non si ferma. Storia di distanziamento, solitudine e paura, ma anche di forza, passione e coraggio. È questo il titolo della mostra che farà parte del SI Fest, storico festival di fotografia di Savignano sul Rubicone. La mostra porta la firma di Andrea Primadei, dipendente di Erba Vita che ha raccontato i mesi dell’emergenza Covid sul luogo di lavoro attraverso la sua passione per la fotografia. Un racconto fatto di difficoltà nel portare avanti il lavoro, di consapevolezza di dover adottare nuovi modi di vivere gli spazi e le relazioni, un racconto fatto di una molteplicità di sentimenti ed emozioni. “Questa pandemia ha allontanato fisicamente le persone, ma allo stesso tempo le ha unite contro un nemico comune, che abbiamo combattuto tutti insieme con coraggio”. Così Scrive Andrea Primadei nell’introduzione alla sua mostra. “Durante l’emergenza sanitaria da coronavirus, la nostra azienda Erba Vita è rimasta aperta per continuare a produrre integratori alimentari e gel igienizzante. Abbiamo sofferto, abbiamo avuto paura, ci siamo sentiti indifesi, ma ci siamo fatti forza e non ci siamo lasciati sopraffare dall’angoscia. Guanti, distanziamento e mascherine hanno stravolto la nostra dimensione umana, ma abbiamo imparato a comunicare, sorridere e darci conforto con gli sguardi. Ci siamo guardati negli occhi e sono proprio questi, gli sguardi e gli stati d’animo che ho voluto immortalare per rappresentare il lavoro ai tempi del Covid-19”. Il SI Fest è uno dei festival di fotografia più importanti in Italia ed è inserito in un circuito culturale europeo. Una vetrina importante per l’autore delle immagini ma anche per Erba vita, che ha la possibilità di presentarsi attraverso i gesti e gli sguardi delle donne e degli uomini che ci lavorano e ha la possibilità di trasmettere i valori che la animano, primo tra tutti l’attenzione e l’impegno quotidiano per il benessere e la sicurezza. Venerdì 18 settembre alle ore 18.00 il taglio del nastro che darà il via alla tre giorni di eventi: il festival si chiuderà domenica 20 settembre, mentre le mostre rimarranno allestite e saranno dunque visitabili fino al 4 ottobre. “Sono le persone a fare la differenza, sono le persone l’anima delle aziende. In Erba Vita e più ampiamente nel Gruppo Valpharma la passione e la coesione distinguono ciò che facciamo e come lo facciamo da tutti gli altri – ha affermato Alessia Valducci, CEO e presidentessa di Valpharma Group -. Da tanti anni siamo sostenitori di SI Fest. Quest’anno abbiamo avuto l’opportunità di dare valore e voce a ciascuno dei lavoratori che durante l’emergenza Covid ha continuato a lavorare progettando e producendo addirittura prodotti nuovi, come gel igienizzante e mascherine chirurgiche. Assieme a ciascuno di loro abbiamo contribuito a dare una risposta alle esigenze di migliaia di persone. Garantire il benessere e la salute di milioni di persone nel mondo insieme a persone di questo valore è un vero onore.”