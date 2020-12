Rimini. Erba Vita insieme al Lions Club Rimini Host per il Concerto di Natale dedicato alla Città di Rimini

Erba Vita insieme al Lions Club Rimini Host per il Concerto di Natale dedicato alla Città di Rimini. Si rinnova, per la terza volta consecutiva, la partnership solidale tra l’azienda leader in prodotti di integrazione alimentare e cosmesi a base vegetale e il club service riminese, quest’anno presieduto dalla CEO di Valpharma Group, Alessia Valducci. Grazie all’impegno di Erba Vita e delle aziende Valpharma, unitamente a quello di numerosi fornitori e tanti donatori è stato possibile raccogliere una cifra record che verrà interamente devoluta a favore di Emporio Solidale di Rimini, che dal 2016 opera in provincia a sostegno delle famiglie in difficoltà. Grazie alla caparbietà degli organizzatori dell’evento, l’emergenza Covid non ha fermato né la solidarietà né la tradizione, così il 27 dicembre alle ore 18.00 sarà possibile seguire il concerto che si svolgerà all’interno della Chiesa di Santa Maria in Corte (dei Servi) in diretta su Icaro TV (canale 91 e canale 686 del digitale terrestre) e in streaming su Icaroplay.it e sulle pagine Facebook di Lions Club Rimini Host e Newsrimini. Salute, cultura, territorio, formazione, solidarietà sono al centro dell’impegno di Valpharma Group e delle aziende che lo compongono. Quest’anno, Valpharma Group ha inteso mantenere e potenziare impegni solidali all’interno delle azioni di responsabilità sociale d’impresa. Tra questi anche il sostegno all’iniziativa Un pasto al giorno a cura della Onlus Associazione Papa Giovanni XIII°. La donazione di quest’anno assicurerà per un mese intero scorte di cibo necessarie alla casa famiglia, Capanna di Betlemme, casa di accoglienza, dove vengono accolte persone in povertà assoluta e in difficoltà. Valpharma Group ha donato ‘pasti sospesi’ per chi, in questi mesi di emergenza sanitaria e sociale, ha visto crollare le proprie certezze e ora necessita di un aiuto. “Abbiamo vissuto e stiamo vivendo un anno drammatico, caratterizzato da incertezza, cambiamenti repentini e difficoltà in ogni settore economico, sociale e sanitario – ha affermato Alessia Valdcucci, Presidentessa di Valpharma Group -. Il nostro impegno è dedicato alla persona, alla sua salute e al suo benessere. Per questo abbiamo potenziato i nostri sforzi verso il sociale, per cercare di essere una generosa certezza. L’augurio che rivolgo è un appello: restiamo umani e restiamo coesi, affrontiamo insieme i momenti difficili per risollevarci più velocemente e più forti”.

Valpharma Group