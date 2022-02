Rimini. Eredità Soleri, dopo 10 anni tutti assolti

Condividi l'articolo

“Assolti perché il fatto non sussiste”. È la sentenza con cui la giudice Raffaella Ceccarelli ha messo la parola fine alla vicenda giudiziaria che vedeva seduti sul banco degli imputati il notaio Barbara Ciacci, Sonia Giambagli e Mariagrazia Meoli due segretarie del suo studio e il dottor Giuseppe Bianchini geriatra accusati di concorso in falso ideologico in atto pubblico.