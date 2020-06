Rimini. Eron firma il manifesto di Cartoon Club 2020

Rimini, 30 giugno 2020 – E’ firmato da Eron, uno dei più noti esponenti del graffitismo italiano e della street art, il manifesto della 36ª edizione di Cartoon Club, il Festival internazionale del cinema d’animazione che inizierà mercoledì 15 luglio a Rimini.

Per l’edizione 2020 del Festival, l’artista riminese ha scelto un’opera dipinta a spray su tela dal titolo “Boat and flowers”. In quest’opera si fondono disegno infantile e realismo pittorico per creare un’immagine dall’atmosfera apparentemente tranquilla, che solo a un secondo sguardo, con tutta la forza e la poesia di una melodia triste ma bellissima, svela l’attuale dramma delle persone che naufragano nel tentativo di cercare un angolo di serenità nella propria vita.

Le opere di Eron, nato nel 1973 a Rimini e considerato tra i più dotati e virtuosi interpreti dell’arte figurativa e della pittura contemporanea internazionale (così recita l’Enciclopedia Italiana Treccani), toccano spesso temi politici e sociali attraverso una ricerca pittorica che unisce potenza, delicatezza, poesia e armonia visiva. I dipinti murali di Eron sono presenti in Italia, Danimarca, Germania, Norvegia, Portogallo, Francia. Le sue opere sono state esposte in gallerie e musei di tutto il mondo tra cui Chelsea Art Museum New York, Biennale di Venezia, Saatchi Gallery Londra, Galleria Patricia Armocida Milano, PAC Padiglione Arte Contemporanea di Milano, MACRO –

Museo d’Arte Contemporanea Roma, Horizon One Gallery, Museo d’Arte Moderna di El Cairo Egypt, Civic Centre Ozumba Mbdiwe, Lagos, Nigeria, Palazzo delle Esposizioni, Roma, Museum for Urban Contemporary Art Berlino, Italian Cultural Institute New York.

A seguito dell’emergenza Coronavirus e delle norme di sicurezza da osservare nei luoghi dedicati agli spettacoli, Carton Club 2020 si trasformerà e moltiplicherà i suoi appuntamenti nell’arco temporale di 6 mesi, da luglio a dicembre, con una formula che unisce eventi live e online, garantendo la stessa qualità e creatività che contraddistinguono da sempre il Festival.

La kermesse live si svolgerà da mercoledì 15 a domenica 19 luglio nel centro storico di Rimini tra distretto degli Agostiniani, Museo della Città, Art Space Augeo e chiostro di San Giuliano, con installazioni video a cura di Eron in spazi open air nella città. Sui canali digitali di Cartoon Club, anche il pubblico che non potrà raggiungere fisicamente Rimini avrà la possibilità vedere gli oltre 300 cortometraggi in concorso, incontri in diretta streaming con registi, disegnatori, sceneggiatori, giornalisti.

A causa dell’emergenza sanitaria e delle restrizioni previste, quest’anno non potranno aver luogo invece la tradizionale mostra-mercato Riminicomix e la Cosplay Convention in piazzale Federico Fellini.

Il programma completo è scaricabile dal sito www.cartonclubrimini.com