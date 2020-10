Rimini. Esaspera a tal punto la vicina da constringerla a vendere casa: il pm emette divieto di avvicinamento

Divieto di avvicinamento a un riminese di 56 anni emesso dal giudice per le indagini preliminari su segnalazione della procura. Il soggetto avrebbe esasperato una vicina di casa a tal punto dal costringerla a vendere casa. Offese, dispetti, irruzioni in casa con la scusa di farsi prestare qualcosa, schiaffetti sulle natiche, poi uno sputo in faccia. Persino l’invio di una foto oscena. A quel punto la vittima esasperata ha scritto a Gessica Notaro la quale le ha consigliato di non sottovalutare la situazione. Da lì la denuncia: ora se il 56enne dovesse infrangere il divieto rischia grosso.