Rimini. Esce dai domiciliari senza permesso. Arrestato

Condividi l'articolo

Nel tardo pomeriggio di mercoledì, i carabinieri della sezione operativa del Nor hanno tratto in arresto in flagranza un uomo di 46 anni mentre stava evadendo dai domiciliari. L’uomo è stato sorpreso dai militari mentre si allontanava dal suo domicilio, dove avrebbe dovuto trovarsi in quanto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Secondo quanto accertato dai carabinieri, l’uomo non era in possesso di alcuna autorizzazione emessa dall’autorità giudiziaria che gli consentisse di trovarsi fuori dalla sua abitazione. Il 44enne è stato processato per direttissima e il giudice ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari.