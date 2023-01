Rimini. Esce di casa e e gli rubano due Rolex da 50mila euro

Quando torna a casa non trova più i due Rolex, del valore di 50mila euro, che aveva tolto dalla cassetta di sicurezza in banca per usarli a Natale. E’ accaduto a un riminese, visitato lo scorso martedì dai ladri nella sua villetta. I malviventi secondo quanto ricostruito, dopo una rapida ricerca sono arrivati nella camera da letto dove la vittima aveva scelto un comodino per conservare i preziosi orologi. Di ritorno nell’abitazione ha visto oggetti rovesciati, cassetti e ante dei mobili aperti nei vari locali attraversati risalendo dal garage dove aveva parcheggiato l’auto. I due orologi sono regolarmente assicurati contro il furto. Indaga la polizia.