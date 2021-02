L’antenna 5g, installata in via delle Fosse a ridosso del centro storico di Rimini, “non è a norma” secondo i residenti che contestano alcune incongruenze nella procedura autorizzativa dell’installazione del dispositivo presentando un esposto alla Procura della Repubblica. A lanciare l’allarme sono gli abitanti della zona di via Saffi che hanno già espresso le loro preoccupazioni al Comune di Rimini, ad ARPAE e all’AUSL Romagna.