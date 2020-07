Rimini. Esposto: per la casa di riposo non era malato ma muore senza più sentire i parenti

Esposto in Tribunale per capire che cosa sia accaduto a loro padre, ospite di una casa di riposo, deceduto lo scorso primo aprile. Secondo quanto denunciano i famigliari infatti con una serie di motivi addotti, dalla privacy, alla impossibilità di poter effettuare collegamenti telematici e quant’altro, la famiglia non è più riuscita a sentire la voce del congiunto dal lontano 24 febbraio, giorno in cui tutti i parenti sono stati avvisati che non avrebbero più potuto accedere alla casa di riposo per via del coronavirus. Gli stessi parenti che sono sempre comunque stati rassicurati sulla salute dell’uomo di 95 anni. Fino alla sua morte. Ora si cerca di comprendere che cosa sia accaduto attraverso il ricorso alla giustizia.