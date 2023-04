Rimini. Eurovita, in tanti chiedono aiuto a Federconsumatori

Condividi l'articolo

Il caso delle polizze Eurovita bloccate sta coinvolgendo sempre più persone in tutta Italia, tra cui anche molti cittadini riminesi che si sono rivolti alla Federconsumatori per chiedere aiuto. Il presidente dell’associazione, Graziano Urbinati, ha spiegato che negli ultimi giorni sono stati contattati almeno un centinaio di consumatori preoccupati per i propri investimenti, non solo dalla provincia di Rimini ma anche da altre regioni come la Toscana, il Piemonte e persino la Sicilia. Per questo motivo, la Federconsumatori ha organizzato un’assemblea pubblica con i propri legali, fissata per questa sera presso la sala Bronzetti. Tra le vittime c’è anche una pensionata riminese di 74 anni che ha investito gran parte dei suoi risparmi in una polizza Eurovita, fidandosi dell’istituto di credito che le aveva garantito la sicurezza dell’investimento. Dopo il blocco delle polizze, la donna si è recata in banca per chiedere informazioni ma si è sentita rispondere che anche la banca investe il denaro. Sconsolata e in cerca di aiuto, ha deciso di affidarsi alla Federconsumatori nella speranza di riavere almeno parte dei suoi soldi.