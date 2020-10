Rimini Evasione fiscale: a Bari sequestrati beni per 3,8 milioni, spunta Trust con sede a Rimini

La Guardia di Finanza di Bari ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore di 3,8 milioni di euro nei confronti di una società a responsabilità limitata con sede nel capoluogo e operante nel settore delle lavorazioni meccaniche. Sequestrate le disponibilità finanziarie della società e i beni dei suoi amministratori pro tempore e di una terza persona, indagati per aver omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali, ai fini delle imposte dirette per

l’anno d’imposta 2015 e dell’I.V.A. per gli anni d’imposta 2015 e 2016.

Dalle indagini è emerso, in particolare, che la s.r.l. negli anni 2015 e 2016 è risultata coinvolta in un complesso sistema fraudolento basato sull’emissione di fatture per operazioni inesistenti in favore di numerose imprese sul territorio nazionale, e ha evaso imposte per un importo complessivo di € 3.836.481,50. Sequestrati beni immobili e mobili registrati, vari rapporti finanziari e un trust con sede a Rimini.