RIMINI. Evento letterario: presentazione di “Livello 5” di Paolo Caselli

Il libro verrà presentato ufficialmente

domenica 25 luglio 2021 alle ore 18.00

presso il Parco degli Artisti,

Via Marecchiese 387, 47900 Rimini.

L’incontro con l’autore avverrà alle 18.00;

seguirà la presentazione del libro alle 18.30.

Rox inizia a lavorare su una navicella spaziale mercantile dopo che un colpo con tre suoi amici è finito male. Un giorno, durante la consegna di un carico, si accorge che gli “animali” trasportati sono in realtà esseri senzienti, e decide così di salvarne almeno uno, cosa che lo renderà un ricercato ponendo tantissime sfide davanti al suo percorso. Riuscirà Rox a salvare un intero popolo o soccomberà alla lenta burocrazia della Confederazione?

Paolo Caselli è nato a Rimini il 15 settembre 1973. Appassionato di musica e teatro, inizia a suonare la chitarra durante le scuole superiori, quando inizia anche a cimentarsi nella scrittura per il teatro e nella composizione musicale. Trascorre qualche anno all’estero, fra Kenya, Egitto, Messico e Caraibi, lavorando come animatore, prima di rientrare stabilmente in Italia. Fonda, insieme a suo fratello, Les Margot, e scrive i testi di numerosi brani in stile rock-elettronico. Per unire le sue passioni, musica e teatro, entra in una compagnia di musical e completa la sceneggiatura di Ritorno alla Divina Commedia, un’opera rock ispirata al poema di Dante, andata in scena anche negli USA con il titolo Back to the Divine Comedy. Oggi lavora come commerciale estero e trae ispirazione, per i suoi scritti e per i personaggi delle sue storie, dalla vita quotidiana di popoli anche molto lontani dall’Italia. Livello 5 è stato scritto fra Rimini, Spagna e Portogallo ed è il suo primo romanzo.

Per informazioni o un contatto con l’autore: ufficiostampa@cinquantuno.it

È possibile acquistare il libro anche online sul sito di Altromondo editore alla pagina: