Rimini. Ex centrale del latte occupata: 6 giovani denunciati anche per spaccio di droga

Condividi l'articolo

6 giovani tra i 19 e i 28 anni avevano preso alloggio abusivamente negli uffici amministrativi della ex centrale del latte. Lì si erano chiusi con dei pannelli per evitare di essere scoperti. Gli agenti hanno però forzato i pannelli e hanno scoperto materiale per il confezionamento e la vendita di droga. Hanno così denunciato i 6 extracomunitari.