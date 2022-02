Rimini. Uomo accoltella ex moglie e tenta strage accoltella ex moglie e tenta strage

Condividi l'articolo

Tre persone sono state accoltellate nel primo pomeriggio di oggi. A Morciano un cinquantaquattrenne di origine albanese ha tentato di uccidere l’ex moglie – ora ricoverata in gravi condizioni all’Ospedale Bufalini di Cesena – mentre a Rimini avrebbe tentato di uccidere un albergatore di 48anni attuale suo fidanzato e la sorella che stava cercando di difenderlo. Entrambi sono ricoverati a Rimini. Sull’uomo pendeva un divieto di avvicinamento alla ex disposto a novembre dal pm Davide Ercolani per minacce e molestie. Il cinquantaquattrenne sarebbe già stato fermato dalla Polizia di Stato.