Rimini. Ex questura: 6.000 metri quadrati di spazio commerciale in quell’area non sono attualmente un’opzione

Il Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha dichiarato che non permetterà mai che le vie Roma e Ugo Bassi diventino una sorta di piattaforma logistica stile Amazon, causando ulteriori congestioni del traffico. L’ex-questura di Rimini, acquistata da Asi per 14,5 milioni, è stata presentata alla giunta come un progetto di riqualificazione che prevede edifici privati e pubblici, commercio, direzioni, servizi e aree verdi. Il Comune ha stabilito che quelle aree non hanno alcuna previsione urbanistica, tuttavia, per risolvere rapidamente la situazione di degrado, il Comune e Asi devono raggiungere un accordo di programma di interesse pubblico. Il sindaco ha sottolineato la necessità di elaborare proposte in cui sia evidente l’interesse pubblico, sottolineando la controversia sulle aree commerciali proposte da Asi. Il sindaco ha concluso affermando che 6.000 metri quadrati di spazio commerciale in quell’area non sono attualmente un’opzione.