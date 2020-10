Assolto dall’accusa di avere maltrattato l’ex moglie, ma nel frattempo ha dovuto lasciare l’Italia dove aveva un lavoro e non vede i figli da due anni. Solo sulla base della denuncia della donna, che il giudice ora non ha ritenuto credibile, all’uomo – un cittadino macedone di 36 anni – fu infatti revocato il permesso di soggiorno. Denuncia dovuta a una vendetta per la relazione extraconiugale intrapresa dall’uomo.