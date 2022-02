Rimini. Fa vivere moglie e figli nel terrore e col coltello li minaccia: “Entro fine serata vi ammazzo tutti”

Quasi cinque anni di botte e umiliazioni a cui la giovane moglie e i suoi tre figli minorenni erano costretti a subire. L’uomo, un 46enne moldavo divorato da gelosia e quasi sempre ubriaco, era ormai diventato il terrore per la sua famiglia, che abitava in una stanza di un residence a Rimini e che nel mese di gennaio era riuscita a raggiungere le forze dell’ordine, per arrivare all’arresto, avvenuto l’altro giorno. Proprio a metà del mese il moldavo era rientrato ubriaco nel residence, dove lui e i suoi familiari abitavano da tempo. Una volta dentro la camera , aveva dato in escandescenza, con aggressioni fisiche e verbali, che avevano spinto il figlio maggiore a chiamare il nonno, per chiedergli al telefono di intervenire.A quel punto l’uomo aveva preso un grosso coltello da cucina e rivolgendosi a moglie e figli li aveva minacciati: “Entro fine serata vi ammazzo tutti”. Parole a cui, per fortuna, non erano seguiti i fatti. Ma la sera dopo, con lo stesso copione fatto di vessazioni e botte, e frasi tipo “io ti uccido, ti ammazzo, ti butto giù dal balcone”, un occupante del piano di sopra, allarmato dalle grida, aveva chiamato le forze dell’ordine, che erano così intervenute mettendo fine all’incubo. Adesso l’uomo dovrà difendersi dalle accuse di minacce e maltrattamenti.