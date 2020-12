Fallimento Dentix: sono almeno 120 i riminesi che sta assistendo Federconsumatori in questo momento. Il problema sono i finanziamenti che i clienti hanno stipulato con associazioni finanziarie, come ad esempio Deutsche Bank, in alcuni casi anche dell’importo di decine di migliaia di euro, per ottenere anticipi sui pagamenti da corrispondere a Dentix per gli interventi. Finanziamenti già erogati dagli istituti di credito e che i cittadini devono comunque continuare a pagare.