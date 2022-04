Rimini. False denunce per estorcere denaro: la truffa corre sul web, fate attenzione

«Stiamo avviando un procedimento legale contro di lei per pedopornografia, pedofilia, cyber pornografia, traffico sessuale». Questo il messaggio di una massiccia campagna di phishing veicolata da false email e messaggi social, avverte la Polizia Postale sul proprio sito istituzionale.

Si tratta di falsi messaggi che prospettano alla vittima una inesistente indagine penale con l’intento di indurla a ricontattare i “truffatori” e esporsi in questo modo a successive richieste di pagamenti in denaro o di comunicazione dei propri dati personali.

Le false email scritte in diverse lingue, utilizzano anche il logo della Repubblica Italiana, del ministero dell’Interno, di Europol o della Polizia.

La Polizia Postale raccomanda di diffidare da simili messaggi e avvisa che le Forze di polizia non contatterebbero mai direttamente i cittadini, attraverso email o messaggi, per richiedere loro pagamenti in denaro o comunicazioni di dati personali, dietro minaccia di procedimenti o sanzioni penali.

Sono state molti i cittadini italiani e diversi anche i riminesi che si sono trovati questi messaggi nelle loro caselle di posta elettronica. La Polizia postale ricorda che la prima cosa da fare è quella di non rispondere alla mail ricevuta e quindi di non condividere nessun dato personale. Ricorda infatti che nessuna forza di polizia in nessuna parte del mondo contatta con questa modalità un cittadino su cui sta indagando, per richiedere pagamenti o la trasmissione dei propri dati personali, dietro la minaccia di sanzioni o procedimenti penali. Ecco perché il passo immediatamente successivo al ricevimento della mail è quello di informare subito le autorità competenti.