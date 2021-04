Rimini. Falsi controlli in alberghi: vigile del fuoco indagato per truffa

Nei guai vigile del fuoco di Rimini indagato dalla Procura della Repubblica per truffa e falso in atto pubblico. Secondo l’accusa il funzionario dei Vigili del Fuoco certificava sopralluoghi in strutture ricettive oppure in altre aziende in regime di lavoro straordinario, intascando in questo modo le relative indennità che potevano andare da 80 a 400 euro. In realtà si è scoperto che in molti casi non vi era stato nessun sopralluogo e la documentazione veniva falsificata oppure la verifica in azienda avveniva in orario di lavoro. Al funzionario dei vigili del fuoco è stato consegnato l’avviso di fine indagine che quasi sempre prelude alla richiesta di rinvio a giudizio.