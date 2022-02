Rimini. Famiglia compra casa all’asta ma non può entrare: c’è inquilino agli arresti domiciliari

Camionista di 55 anni di origine albanese attende ormai da mesi di entrare nell’abitazione che ha acquistato con moglie e i quattro figli. Si tratta di un appartamento economico a Rimini, all’interno di una palazzina, acquistato per poco più di 120mila euro la scorsa estate, all’asta. Nella nuova casa, per cui ha anche iniziato a pagare un mutuo, c’erano tuttavia già degli inquilini. Le procedure previste dalla legge vanno per le lunghe e, come si dice, nessuno sloggia. Non solo: la famiglia viene a sapere che all’interno di quella abitazione c’è una persona agli arresti domiciliari. Oltre al danno la beffa, visto che per la famiglia è impossibile pagare due abitazioni e ora rischiano di finire in mezzo a una strada nonostante lo sforzo economico fatto.