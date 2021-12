Rimini. Farmacista no vax sospesa continuava a lavorare: denunciata per esercizio abusivo delle professione

Farmacista no vax, denunciata per esercizio abusivo delle professione con il nome della dottoressa iscritto nel registro degli indagati della Procura della Repubblica. La professionista ha scommesso di continuare a lavorare nonostante l’Ordine dei farmacisti di Rimini abbia sancito la sua sospensione perché non ne vuole sapere di essere vaccinata. Diversi gli esercizi controllati nella loro missione in Riviera. Ma su uno in particolare si è accentrata la loro attenzione. Si sono così appostati all’esterno di una parafarmacia e hanno pizzicato il medico a lavorare come nulla fosse. Da qui la denuncia per esercizio abusivo della professione.