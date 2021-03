Giulio Mignani, presidente dell’Ordine dei farmacisti della provincia di Rimini, ricorda come siano stati proprio i farmacisti a dare la disponibilità come vaccinatori: “Se, come sembra, il nuovo decreto Sostegni ci darà questa possibilità, significa che potrebbe scendere in campo nella campagna vaccinale potenzialmente un centinaio di farmacie. E dare così uno slancio decisivo all’immunizzazione dei riminesi”.