RIMINI FC ADERISCE A “MATCH IT NOW” !

Match It Now torna nelle piazze italiane dal 21 al 29 settembre 2019, per sensibilizzare i giovani tra i 18 e i 35 anni sulla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche.

In 180 piazze italiane, animate da eventi, attività e manifestazioni, sarà possibile ricevere tutte le informazioni sulla donazione e accedere direttamente al primo screening necessario all’iscrizione al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo – IBMDR.

Volontari, medici e personale sanitario del Servizio Sanitario Nazionale saranno a disposizione dei cittadini per rispondere ai principali dubbi sulla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche.

L’iniziativa, patrocinata dal Ministero della Salute e dal CONI, è promossa dal Centro Nazionale Trapianti, dal Centro Nazionale Sangue, dal Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo, dalle Federazioni ADMO e ADOCES e dall’associazione Adisco.

Il video di promozione dell’iniziativa: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=CVxPviB3Qqw

