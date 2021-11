Rimini. Fece esplodere “bomba” al centro profughi: per patteggiare ora ci deve lavorare gratuitamente

Fece esplodere, assieme a un gruppo di amici, una “bomba carta” contro il centro di accoglienza dei richiedenti asilo di Spadarolo. Adesso, per chiudere i conti con la giustizia, si è impegnato a lavorare gratuitamente nella casa dei profughi presa di mira all’epoca dei fatti, gestita della cooperativa “Cento Fiori”. Una forma di risarcimento – cinquanta ore al servizio della struttura – condizione necessaria per poter patteggiare la pena di un paio di mesi convertibile in una multa.