Rimini. Federconsumatori: “Purtroppo le prenotazioni al vaccino Covid 19 previste lunedì 15 febbraio non sono fruibili”

“Purtroppo le prenotazioni al vaccino Covid 19 previste lunedì 15 febbraio non sono fruibili.

I telefoni dedicati ASL comunicano al momento tale impossibilità ed anche le modalità web paiono non disponibili.

Ci chiediamo:

– quando effettivamente sarà possibile prenotarsi per le vaccinazioni dedicate agli over 85?

– se come era stato annunciato, a partire da martedì 16 febbraio sarà possibile già effettuare la somministrazione ed eventualmente quando?

Per Federconsumatori Rimini è necessario che vi sia maggiore chiarezza, al fine di non creare disservizi e disagi ai cittadini interessati (considerato che parliamo di persone anziani e fragili, spesso con dimestichezza con le modalità di prenotazione e non solo).

Ora che i vaccini sono a disposizione – scrive ancora Federconsumatori Rimini – è necessario che le strutture siano pronte e preparate a dare una risposta di protezione nei tempi previsti ad una parte importante ma anche più fragile della nostra comunità.

Federconsumatori Rimini – conclude la nota di Graziano Urbinati, Presidente dell’associazione dei consumatori del riminese – auspica che venga colmato quanto prima il ritardo ed il disagio ai per rispondere in maniera efficiente ed efficace cittadini interessati, in una provincia, quella di Rimini, purtroppo fra le più colpite dalla pandemia covid 19”.

Federconsumatori Rimini