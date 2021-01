RIMINI. “Fellini Calls” , esperimento riuscito! Tante visualizzazioni e partecipazione anche dall’estero

Successo per le tre giornate di “Fellini Calls”, talk organizzato dalla Cineteca del Comune di Rimini per festeggiare il 101° compleanno della nascita di Federico Fellini e trasmesso in streaming sulle diverse piattaforme della Cineteca e sui siti della webradio, Officina Rimini Arte e del Corriere Romagna.

Da mercoledì 20 gennaio, per tre pomeriggi consecutivi, si sono succeduti oltre venti ospiti, tra direttori di festival, giornalisti ed esperti, chiamati a raccolta dalla Cineteca del Comune di Rimini per esplorare gli infiniti aspetti del lavoro, della personalità e delle passioni del grande regista riminese. Le dirette sono state rese possibili dall’assistenza tecnica del Laboratorio aperto Rimini Tiberio.

In totale le tre giornate hanno raccolto circa 4.000 visualizzazioni sulle due pagine Facebook della Cineteca Comunale con oltre 300 interazioni tra like, commenti e condivisioni, mentre sul canale Youtube della Cineteca Comunale le visualizzazioni sono state oltre 250; in particolar modo, sulla pagina “Federico Fellini”, gestita dalla Cineteca Comune e seguita da quasi 70.000 persone, molta è stata la partecipazione dall’estero.

E’ possibile rivedere le registrazioni dei talk sulla pagina Facebook della Cineteca di Rimini.