Altro che spazione per tutti! La guerra dei cieli è in corso. Gli aeroporti “Fellini” e “Ridolfi” si fanno già concorrenza: 11 rotte riminesi (su 34) si sovrappongono infatti a quelle forlivesi. Sono le stesse. Lo denuncia la presidente dell’Aia Rimini, Patrizia Rinaldis. Avvertendo: abbiamo già visto in passato come va a finire: gestioni fallite, piste chiuse, danni economici.