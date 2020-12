Rimini. Fermate extra delle Frecce a Rimini e Riccione per i viaggi prenatalizi

Saranno in tutto 48 le corse in più delle Frecce di Trenitalia dal 17 al 21 dicembre. Di queste 40 fermeranno anche a Bologna Centrale, garantendo collegamenti veloci aggiuntivi fra il capoluogo emiliano e Milano/Torino, Firenze/Roma/Napoli/Reggio Calabria e Bari/Lecce. Le corse giornaliere in più fra Torino e Napoli sono prste per tutta la settimana, dal 13 al 20 dicembre. Potenziata anche l’offerta da e per Reggio Emilia AV.

Le corse straordinarie da e per la Puglia fermeranno anche a Rimini e Riccione (+20 fermate complessive) e a Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì e Cesena (complessivamente + 32 fermate)

Tra le corse straordinarie sono incluse le estensioni per e da Reggio Calabria – dal 17 al 21 dicembre – di due collegamenti fra Venezia e Roma, con fermate anche a Ferrara e Bologna.

Il monitoraggio della domanda proseguirà anche nei prossimi giorni così da valutare ulteriori integrazioni per i collegamenti che già oggi registrano un maggior numero di passeggeri.

Resta in vigore la disponibilità al 50% dei posti a sedere con la disposizione a scacchiera. L’offerta di corse a percorrenza nazionale si completa con 108 Intercity al giorno in circolazione.

Info sul sito di Trenitalia

Le offerte che riguardano la Romagna:

Frecciarossa 9310 Napoli Centrale (08.55) – Torino Porta Nuova (15.10) dal 13 al 20 dicembre;

Frecciarossa 9311 Torino Porta Nuova (8.50) – Napoli Centrale (15.03) dal 13 al 20 dicembre;

Frecciarossa 9532 Napoli Centrale (10.40) – Torino Porta Nuova (17.00) dal 13 al 20 dicembre;

Frecciarossa 9535 Torino Porta Nuova (11.00) – Napoli Centrale (17.12) dal 13 al 20 dicembre;

Frecciarossa 9805 Torino Porta Nuova (9.10) – Lecce (18.50) il 17, 18, 19, 20 dicembre;

Frecciarossa 9808 Lecce (12.06) – Torino Porta Nuova (21.50) il 18, 19, 20, 21 dicembre;

Frecciargento 8813 Milano C.le (14.05) – Lecce (22.53) il 17, 18, 19, 20 dicembre;

Frecciargento 8818 Lecce (8.06) – Milano C.le (16.54) il 18, 19, 20, 21 dicembre;

Frecciargento 8319 Roma Termini (16.45) – Bari (21.00) il 17, 18, 19, 20 dicembre;

Frecciargento 8348 Bari (6.09) – Roma Termini (10.03) il 18, 19, 20, 21 dicembre.

Le Frecce fra Roma e Venezia che saranno estese in partenza e in arrivo a Reggio Calabria: