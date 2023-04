Condividi l'articolo

Dal bracciolo dell’auto è spuntato un etto di eroina. E’ finito così nei guai a seguito di un controllo della guardia di finanza il conducente, un tunisino di 28 anni, arrestato e processato stamane per direttissima. Al giudice il nordafricano ha spiegato di essere rimasto senza lavoro da circa un anno e di vivere con i soldi che di tanto in tanto gli invierebbe la famiglia. Attenderà in carcere la prossima udienza.