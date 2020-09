Rimini. Ferrovia San Marino – Rimini, restaurato un carrello motore storico

Nella giornata di mercoledì 2 settembre, è stato inaugurato il restauro conservativo di un carrello motore Carminati & Toselli della ferrovia elettrica San Marino – Rimini, ferrovia in attività dal 12 giugno 1932 al 26 giugno 1944, data del bombardamento inglese su San Marino.

Il restauro è stato attivato a cura dell’Associazione Treno Bianco Azzurro, associazione a titolo volontario che si adopera per recuperare e salvaguardare gli oggetti e, ove possibile, i rotabili, in collaborazione con enti e uffici statali.

Il carrello in questione si trova ove sorgeva la stazione ferroviaria di San Marino Città, ora Piazzale della Stazione parcheggio 2b; è un luogo suggestivo e importante, poiché a 50 metri si trova la Galleria Montale con l’elettromotrice AB 03 e il carro merci Fc 22.

Di fronte al carrello restaurato si trova la mostra dell’Associazione Treno Bianco Azzurro “La ferrovia elettrica San Marino – Rimini 1932-1944” che raccoglie reperti, immagini e documenti. La mostra, al momento, è aperta solo in eventi specifici o su prenotazione (l’ingresso è libero); sicuramente sarà aperta nei prossimi eventi festivi, ovvero periodo natalizio. Per informazioni info@trenobiancoazzurro.sm