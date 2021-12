RIMINI. FESTA DELLA VELA 2021, PREMIATI GLI ATLETI DEL CLUB NAUTICO

Condividi l'articolo

Si è svolta nel tardo pomeriggio di domenica 19 dicembre la Festa della

Vela 2021: organizzato dall’XI Zona FIV, l’evento ha celebrato i

risultati ottenuti dalle eccellenze del movimento velico

emiliano-romagnolo nel corso del biennio 2020-2021. La manifestazione,

ospitata presso presso il Centro Congressi SGR di Rimini, è stata anche

occasione per l’assegnazione di alcuni premi a riconoscimento

dell’attività svolta dai componenti dei quadri tecnici, il cui apporto è

da sempre determinante per la conduzione delle attività agonistiche.

A fare gli onori di casa è stato il Presidente dell’XI Zona FIV, Manlio

De Boni che, nel dare il benvenuto al pubblico presente, ha

sottolineato: “I risultati ottenuti nel corso degli ultimi due anni

dagli atleti rappresentanti i circoli a noi affiliati, assumono valore

ancor maggiore alla luce delle difficoltà e dei sacrifici che hanno

dovuto affrontare per allenarsi e portare avanti l’attività agonistica

in un contesto complicato dalla situazione pandemica. Alla luce di

questo la Festa della Vela di quest’anno, che torna dopo lo stop forzato

di fine 2020, assume un sapore diverso e un valore doppio, dato che tra

i premiati figurano anche tutti i protagonisti delle top performance

dell’anno passato. Nel celebrare le nostre eccellenze celebriamo, e

ringraziamo al tempo stesso, i tecnici e i circoli che hanno reso

possibili il raggiungimento di risultati di caratura nazionale e

internazionale e quanti, più in generale, si prodigano quotidianamente

sul territorio a favore del nostro sport”.

Tutto alla presenza di un pubblico entusiasta e del Consigliere Federale

per l’Altura Donatello Mellina, del vice presidente zonale e

vicepresidente del Club Nautico Rimini Andrea Musone, dei consiglieri

Roberta Pasini, Roberta Mazza, Jacopo Pasini, Mauro Rinaldi, Franco

Costa e del Direttore Tecnico Zonale, Stefano Marchetti.

Per il Club Nautico sono stati premiati Max Sirena, per i successi in

America’s Cup con il Team Luna Rossa Prada, Giacomo Musone per la Classe

ILCA7, Mattia Monti Classe O’Pen Skiff e Bonfiglio Mariotti sul Melges32

AL217 per la vittoria in ben 6 regate zonali e nazionali.