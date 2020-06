Scuole materne di Rimini aperte dal 3 al 9 giugno per permettere agli alunni più piccoli di salutare maestre e compagni. I bimbi, accompagnati dal genitore, potranno entrare a turno, in piccoli gruppi di cinque o massimo sette, nel giardino delle scuole per portare il saluto di fine anno, un lavoretto, un disegno al compagno, alla maestra, agli amici con cui non si sono più potuti vedere, se non in video.