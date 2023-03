Rimini. Festa Playoff Riviera Basket Rimini

Condividi l'articolo

Domenica 26 Marzo alle ore 15:00 alla Palestra CARIM di via Cuneo 11 di Rimini faremo festa grande. La qualificazione ai playoff è un’occasione ghiotta per festeggiare e lo faremo alla grande, ma prima si dovrà onorare il campo ospitando BASKET SEREGNO che ha vinto solo le due partite contro Livorno, ma venderà cara la pelle, come è giusto che sia.

All’andata finì 20 a 63 per i nostri colori e servirà molta concentrazione per onorare gara ed avversario come si deve, dare spazio a tutti i nostri ragazzi che hanno dato il massimo in ogni allenamento per farsi trovare pronti a scendere in campo in qualsiasi occasione, o tifare per i compagni dalla panchina.

Servirà molta concentrazione per vincere anche questa partita senza pensare troppo alla festa che seguirà con grande abbondanza di cibo ed una ricchissima lotteria piena di premi molto belli, tutto accompagnato dalla musica.

Poi, da aprile, si dovrà tirare fuori ogni stilla di energia residua per affrontare con la giusta determinazione i primi playoff della storia di NTS RIVIERA BASKET: l’incertezza di un sorteggio metterà in fila le prime e le seconde di ogni girone. Rimini finirà quindi nella sezione dal 5° all’8° partecipante e dovrà affrontare una tra la prima e la quarta ad esclusione di PARMA.

Un focus sui gironi, il più lungo dei quali terminerà il 2 Aprile 2023:

Nel Girone A ci sono POL. NORDEST CASTELVECCHIO di Gradisca d’Isonzo e WB VICENZA SANITARIA BENI che si giocheranno il primo posto sabato 25 marzo nella penultima gara. Gli isontini hanno un solo risultato possibile poiché all’andata si beccarono un “trentello” dai Vicentini e vincere con maggiore scarto sarà dura. L’ultima gara del girone potrebbe esser più agevole per entrambe, dato il minor valore delle avversarie, ma chi finirà seconda dovrà guardarsi da CUS PADOVA ANTENORE ENERGIA.

Il girone B come sappiamo è definito con LAUMAS GIOCO PARMA prima e NTS RIVIERA BASKET RIMINI seconda.

Nel girone C è sfida apertissima, tutta romana, tra SSD SANTA LUCIA e ASD DISABILI DON ORIONE che hanno entrambi gli scontri diretti da giocare. Quest’ultima deve anche giocare una terza gara, sulla carta agevole, con SASSARI. Chi avrà la peggio tra le due attuali capolista dovrà guardarsi da ASINARA, ma potrebbe essere un problema piccolo poiché entrambe hanno gli scontri diretti a favore nei confronti dei sardi.

Il girone D è già chiuso da tempo con CISA BOYS TARANTO prima e LUPIAE TEAM SALENTO seconda.

Segnate la data: 26/3/23, NTS RIVIERA BASKET RIMINI vi aspetta alla CARIM, non mancate.