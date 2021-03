RIMINI. Festa San Giuseppe, divieto di accensione fuochi

“Tale criticità, negli ultimi anni, è stata determinata dall’applicazione delle norme sulla qualità dell’aria per la riduzione delle polveri sottili e dell’anidride carbonica in atmosfera che si traducono in ordinanze regionali e comunali che, spesso, hanno vigenza in periodi temporali che comprendono la data del 18 marzo e che vietano l’accensione dei roghi delle fogheracce” aggiunge la Prefettura, evidenziando: “In questo contesto la Regione Emilia-Romagna ha emanato recentemente delibere in materia di qualità dell’aria con cui ha vietato l’accensione di fuochi in gran parte dei comuni della pianura e della fascia collinare della provincia e la situazione pandemica, tutt’ora emergenziale, ha fatto sì che siano state adottate forti restrizioni (per la riduzione del rischio di contagio e di diffusione del Covid-19 e delle sue varianti) che resteranno vigenti almeno fino al 31/03/2021” come da Dpcm in vigore.