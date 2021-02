Rimini. Fiaccolata in piazzale Carso, la città ha ricordato i martiri delle foibe 

OGGETTO: Fiaccolata in piazzale Carso, Rimini ha ricordato i martiri delle foibe.

RIMINI – Una cinquantina di persone hanno preso parte mercoledì sera all’oramai tradizionale fiaccolata in memoria di tutti i martiri delle foibe e degli esuli fiumani, istriani e dalmati che quest’anno, a causa delle normative contro la diffusione del Coronavirus, si è svolta in forma statica innanzi ai giardini Vittime delle Foibe di piazzale Carso.

Una manifestazione solenne e composta in un clima di assoluto ordine e rispetto a dimostrazione della grande sensibilità per una pagina di storia per troppo tempo dimenticata. Diversi tricolori, i drappi di Istria, Fiume e Dalmazia e tante fiaccole, luci nella notte di Rimini per non dimenticare e far sì che, a 17 anni dell’istituzione con la legge 92 del 30 marzo 2004 del Giorno del Ricordo, non cali mai più il sipario sul martirio dei nostri connazionali.