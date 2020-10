Fiamme in un locale in corso di ristrutturazione nella Vecchia Pescheria e che dovrebbe diventare una dependance del “Foyer”. Scattato dunque l’allarme con l’arrivo immediato dei Vigili del Fuoco che hanno controllato e spento le fiamme. Un cortocircuito la probabile causa dell’incendio. Pochi i danni visto che il locale in ristrutturazione era ancora vuoto, dunque non si è verificato fortunatamente alcun ferito.