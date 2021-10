Rimini. Fiamme nella notte, intervento dei vigili del fuoco

Condividi l'articolo









Durante la notte del 23/10/2021 alle 03.16 i vigili del fuoco sono intervenuti alla concimaia di via san martino in venti a Rimini per incendio. Allertati per del fumo fuoriuscito dai capannoni, i vigili del fuoco accorsi con quattro squadre di cui due autopompaserbatoio, un autobotte,e il carro aria , arrivati in posto hanno verificato che l’ incendio riguardava la vasca di stoccaggio del composto organico. Lo spegnimento e successiva messa in sicurezza è avvenuto mediante l’ utilizzo della “schiuma”, adottata per soffocare l’ incendio , pertanto le operazione sono proseguite con il raffreddamneto mediante acqua. Sul posto un totale di 15 unità, hanno fatto in modo di ripristinare la sicurezza dopo un paio di ore.