Rimini. Figli del Mondo porta alle imprese contributi per oltre 57mila euro con cinque bandi per lo sviluppo d’impresa e dei territori delle Aree Interne

Figli del Mondo porta alle imprese contributi per oltre 57mila euro con cinque bandi per lo sviluppo d’impresa e dei territori delle Aree Interne

Progettare l’Innovazione Sociale per Imprese e Comunità così che possano accedere con più facilità a finanziamenti, bandi, contributi e produrre sviluppo: questa l’attività dell’associazione Figli del Mondo che ha recentemente collaborato alla presentazione di 5 candidature tutte approvate e finanziate con più di 57.000€ per progetti di sviluppo di imprese riminesi dalla Regione Emilia ed il G.A.L. Valli Marecchia e Conca.

Si comincia con Emotion Bike e Beautrip, due delle 16 startup di cui l’associazione ha sostenuto la nascita, che si sono affidate ai professionisti di Figli del Mondo per candidarsi al Bando “Brand e Territorio” del G.A.L., e sono state premiate con un contributo di oltre 24.000€.

Nate grazie all’incubatore d’impresa Primo Miglio ed alla sua ampia rete di partner, promuoveranno il turismo slow sotto il nuovo slogan territoriale “Salute Viaggiatore”, con escursioni in mountain-bike elettriche e tour esperienziali a carattere culturale e artistico, per turisti ‘lenti’ che vogliano scoprire luoghi, relazioni, persone e le ricchezze paesaggistiche e tipiche dell’entroterra.

Anche il ‘Bagno 27’ di Stefano Mazzotti si è affidato all’Associazione Figli del Mondo per il progetto RIMYNI –PRIDE WALK e fa incetta di riconoscimenti e finanziamenti, prima con il Premio SPECIALE GED – Gender Equality and Diversity ottenuto grazie alla partecipazione a “Innovatori Responsabili 2020”, poi con l’aggiudicazione del contributo di 15.000€ per la qualificazione e innovazione di imprese e stabilimenti balneari, bandi entrambi emessi dalla Regione Emilia Romagna.

RIMYNI –PRIDE WALK, infatti, con la sua passerella arcobaleno, è stata l’iniziativa capace di coinvolgere la città nella divulgazione di messaggi di uguaglianza e contrasto alle discriminazioni. Il finanziamento regionale permetterà all’impresa di qualificarsi come esperienza d’eccellenza della costa per un approccio innovativo al turismo, più inclusivo e attento alle differenze, sensibile e rispettoso della parità di genere, chiamando a raccolta le imprese del territorio interessate a sviluppare progettualità sui tema della Responsabilità Sociale d’Impresa.

Tra i cinque progetti presentati spicca inoltre “Appenninol’Hub”, sostenuto per il suo avvio con un contributo di 17.800€ dal G.A.L. di cui Figli del Mondo è ideatrice e capofila di numerosi enti ed agenti territoriali.

Appenninol’Hub sarà un servizio territoriale per lo sviluppo di Economie di Comunità e nuove imprese ‘abitanti’, capace di accompagnarle ‘passo dopo passo’ in tutte le loro fasi di nascita e sviluppo, dall’ideazione dei progetti imprenditoriali, la definizione di business plan, fino al sostegno per l’accesso a finanziamenti, credito agevolato, ricerca di investitori e crowdfunding, la partecipazione a bandi e concorsi locali, nazionali ed europei.

Le Startup ‘rurali ed abitanti’ produrranno occupazione ed economia diffusa, attraverso la valorizzazione e la cura delle ricchezze dell’entroterra, del suo patrimonio tipico, ambientale, paesaggistico, culturale e relazionale, sviluppando al contempo economie sostenibili, circolari e responsabili.

Appenninol’Hub si affiancherà infatti al nuovo sportello informativo per l’avvio d’impresa aperto in collaborazione con la Fondazione Valmarecchia a Novafeltria, per moltiplicare esempi come quello della recente costituzione della Cooperativa di Comunità di San Leo che ha visto la raccolta, con plurime forme di finanziamento, di oltre 300.000€ per la sua nascita e per la riapertura dello storico forno, il cui pane, famoso in tutta la Valle del Marecchia, darà lavoro a 5 nuovi giovani panificatori.

La competenza acquisita sulla progettazione di bandi per l’innovazione sociale e la ricerca di investimenti e finanziatori, insieme a quella sullo sviluppo e la formazione di imprese, vanno a completare gli ambiti di lavoro e di consulenza di Figli del Mondo Aps. di cui gli esempi più significativi sono la rete territoriale dell’acceleratore di startup responsabili Primo Miglio al quale si affiancherà Appenino l’Hub per accompagnare comunità e aree interne verso nuove economie abitanti.