Rimini. Film da casa per sostenere i cinema chiusi da tre mesi

In attesa della riapertura dei cinema, nasce sulla rete #iorestoinsala: dal 26 maggio un nuovissimo circuito di cinema di qualità da godersi in una Sala Virtuale!

Piccoli e grandi cinema di quartiere, sale storiche (tra le quali la Sivori di Genova, la più antica d’Italia, nata nel 1896), multisale, che anche se chiusi per il lockdown, non abbandonano il proprio pubblico. Oltre 70 cinema in giro per l’Italia per un totale di 200 schermi hanno già aderito all’iniziativa #iorestoinSala che si realizza attraverso l’apertura di Sale cinematografiche “Virtuali” in partnership con Mymovies.

Ogni Cinema curerà la sua programmazione su base giornaliera con diverse fasce d’orario. Il pubblico potrà quindi selezionare ed acquistare il biglietto per lo spettacolo, all’orario che preferisce (avrà 24 ore di tempo per completare la visione del film). Accomodandosi nella sala virtuale potrà commentare in diretta il film postando nella chat della sala virtuale ed interagendo con il pubblico presente.

Il Cinema Tiberio di Rimini è tra i 10 cinema emiliano romagnoli che hanno aderito al nuovo circuito nazionale.

La Sala TIBERIO VIRTUALE affiancherà l’attività ordinaria del Cinema Tiberio, offrendo un palinsesto “virtuale” complementare all’attività tradizionale in sala.

Ad implementare l’offerta di prime visioni e film di catalogo, sono previste dirette con interviste al cast artistico del film, eventi speciali, retrospettive e film cult.

#IORESTOINSALA È UN NUOVO ORIZZONTE PER LE SALE CINEMATOGRAFICHE E PER LA PROPOSTA DI FILM DI QUALITÀ. UN PROGETTO CHE METTE AL CENTRO LA SALA, MA CHE SI PROIETTA, AL TEMPO STESSO, NEL FUTURO, ATTRAVERSO IL WEB.

A breve ulteriori gli aggiornamenti.

#iorestoinsala

#TiberioVirtuale la Sala che a Rimini non c’era