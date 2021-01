Rimini. Finalmente negativa al covid nonna Ada

Finalmente negativa al covid nonna Ada è stata la prima ad usare la stanza degli abbracci della ASP Valloni Marecchia dov’è ospitata, per incontrare il figlio.

Ada, una signora ultracentenaria, nei giorni prima di Natale era risultata positiva al tampone, ma ha fortunatamente vinto la sua battaglia, lei che aveva superato anche la spagnola. La notizia è stata riportata dal vice sindaco Gloria Lisi: “Ho saputo che Ada che quando avevo portato i bigliettini di Natale per far sentire la nostra vicinanza ai nonni delle Cra, era positiva al Covid, è finalmente uscita dall’isolamento e ieri proprio con lei si è inaugurata la stanza degli abbracci dove ha potuto abbracciare suo figlio. Sono piccole fiammelle di speranza in un momento difficile, piccoli grandi scogli di speranza a cui ci aggrappiamo. Abbiamo bisogno di sentire al più presto il vento sulla faccia e di tornare ad abbracciarci. Forza! Non molliamo proprio ora. Grazie Ada”.