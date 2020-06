Rimini. Finanza, grande impegno anche attraverso il controllo del territorio, del mare e dello spazio aereo

Il controllo del territorio, del mare e dello spazio aereo sovrastante per il contrasto ai traffici illeciti è assicurato attraverso un dispositivo d’intervento unitario, che prevede l’integrazione tra le diverse componenti territoriale, investigativa, aeronavale e speciale del Corpo. In questo contesto, assume particolare rilevanza l’attività svolta dalla Guardia di Finanza a mare in materia di lotta ai fenomeni di illegalità economico-finanziaria, cui si aggiunge il contrasto dei traffici illeciti diretti verso le coste nazionali, quindi, dell’Unione europea. Al Corpo sono state, infatti, attribuite rilevanti ed esclusive funzioni nell’ambito del comparto di specialità della sicurezza del mare e della sicurezza delle frontiere, che si traducono nell’attuazione delle direttive dell’Autorità di Pubblica Sicurezza per il mantenimento dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica a mare e nella responsabilità operativa ai fini del contrasto all’immigrazione irregolare via mare anche con riferimento all’attività svolta sotto l’egida dell’Agenzia della Guardia di frontiera e costiera europea – Frontex.

In tale contesto opera il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Rimini, attraverso i Comandi dipendenti, la Stazione Navale e la Sezione Aerea di Rimini nonché la Sezione Operativa Navale di Marina di Ravenna, assicurando il costante presidio delle acque territoriali e contigue prospicienti l’intera regione Emilia Romagna.

Nel particolare, nel corso del 2019, sono state effettuate 1118 missioni di pattugliamento nelle acque territoriali, sottoponendo a controllo 596 imbarcazioni, riscontrando oltre 244 violazioni in materia di polizia marittima, pesca e diporto nautico.

In tema di tributi locali, l’attività operativa volta all’accertamento del rispetto degli adempimenti fiscali in ordine al pagamento delle relative imposte, ha permesso di constatare la mancata corresponsione alle casse dei rispettivi comuni del pagamento di circa 600 mila euro gravanti sui titolari di aree assentite in concessione, presenti sul litorale emiliano-romagnolo.

Nello specifico settore operativo dedicato alla tutela ambientale, sono stati eseguiti circa 21 interventi in materia di gestione dei rifiuti, con l’accertamento di 21 violazioni e la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria di 9 responsabili, contestando altresì infrazioni amministrative con sanzioni per un importo complessivo di circa 800 mila euro.

Nel corso delle attività sono state sequestrate numerose discariche abusive per una superficie totale di 8.000 mq. nelle quali erano state stoccate complessivamente oltre 1.000 tonnellate di rifiuti.

Di particolare importanza anche l’attività svolta a contrasto del fenomeno del bracconaggio ittico, soprattutto con riferimento all’illecito prelievo di molluschi nell’area lagunare ravennate, sia per i connessi aspetti di carattere sanitario, ma anche per la tutela dell’ambiente marino. In tale contesto, lo scorso anno, sono stati sequestrai oltre 1.400 kg di vongole e 11 natanti, con la denuncia di 26 responsabili.

I reparti navali della Guardia di Finanza emiliano–romagnola hanno svolto, inoltre, attività di contrasto al lavoro nero e/o irregolare, sottoponendo ad ispezione ditte e soggetti commerciali operanti lungo il litorale e sul mare, individuando 49 lavoratori non in regola poi segnalati agli Enti competenti.

Altresì, nel 2019, il Reparto Operativo Aeronavale di Rimini ha impiegato complessive 458 giornate/persona in servizi di ordine pubblico a mare in occasione di manifestazioni, eventi sportivi e altri eventi che hanno interessato la costa emiliano romagnola.

A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 il Corpo ha rivolto la propria azione contro gli illeciti economico-finanziari che, nel particolare momento che sta vivendo il Paese, destano maggiore preoccupazione.

Circa 1.640 i controlli svolti dal ROAN della Guardia di Finanza a partire dallo scorso mese di marzo per assicurare il rispetto delle misure di contenimento della pandemia da COVID-19: quasi 20 i soggetti, a vario titolo, denunciati per violazioni commesse nel periodo dell’emergenza.

Nel complesso, durante l’emergenza epidemiologia da COVID-19, che ha interessato l’intero territorio nazionale, il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza, unitamente alle altre Forze di Polizia, ha assicurato l’attuazione delle misure di contenimento del contagio, attraverso l’impiego giornaliero di circa 13 militari.