Rimini. Fine settimana: controlli contenimento emergenza Covid-19

Fine settimana: controlli contenimento emergenza Covid-19

Nel corso della settimana appena conclusa, la Polizia di Stato di Rimini ha incrementato i controlli per verificare il pieno rispetto della normativa per il contenimento della pandemia da Covid-19.

Detta attività di controllo è stata assicurata da un dispositivo che, giornalmente, ha effettuato il servizio sugli obiettivi ritenuti maggiormente sensibili in quanto notoriamente interessati da un notevole afflusso di persone, tale da non facilitare il rispetto del divieto di assembramento e delle regole del “distanziamento sociale” dettate dalla normativa vigente.

In occasione dello svolgimento di detti controlli, sono state identificate oltre 1400 persone, ritirate più di 60 autocertificazioni, controllati più di 50 esercizi pubblici e sanzionate 35 persone, di cui 4 nella decorsa notte in quanto trovate da una delle volanti presenti sul territorio, dopo le ore tre, a fare chiacchiere in strada nei pressi del centro storico.