Rimini. Finisce con l’auto nel fossato: muore 88enne

E’ morto a 88 anni domenica per improvvise complicazioni. Ma i fatti risalgono al 15 aprile quando l’uomo, che continuava regolarmente a guidare forse a causa di un malore ha perso il controllo della sua vettura per infilarsi in un fosso al lato di via Casalecchio, la strada che costeggia tutto l’aeroporto. Liberato dai vigili del fuoco era stato condotto in elisoccorso al Bufalini per poi trasferirlo alcuni giorni dopo all’Infermi dove l’uomo è deceduto appunto domenica a seguito di un improvviso aggravamento delle sue condizioni. Sulla dinamica dell’incidente e gli sviluppi successivi sono in corso indagini da parte della polizia stradale di Rimini.